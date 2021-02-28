GaleriFenerbahçeFenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Caner Erkin gerçeği ortaya çıktı! Erol Bulut'un sebebi...
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Caner Erkin gerçeği ortaya çıktı! Erol Bulut'un sebebi...
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Trabzonspor derbisi öncesi flaş Caner Erkin gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan kamp kadrosu paylaşımında Caner Erkin'in yer almaması, geniş yankı uyandırdı. Futbol kamuoyu, bu tercihin sebebini merak ederken, Caner Erkin - Erol Bulut arasında yaşananların perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar...
28 Şubat 2021 Pazar 09:40, Güncelleme 28.02.2021 09:47
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Caner Erkin gerçeği ortaya çıktı! Erol Bulut'un sebebi...