Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Caner Erkin gerçeği ortaya çıktı! Erol Bulut'un sebebi...

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Caner Erkin gerçeği ortaya çıktı! Erol Bulut'un sebebi...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Trabzonspor derbisi öncesi flaş Caner Erkin gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan kamp kadrosu paylaşımında Caner Erkin'in yer almaması, geniş yankı uyandırdı. Futbol kamuoyu, bu tercihin sebebini merak ederken, Caner Erkin - Erol Bulut arasında yaşananların perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Caner Erkin gerçeği ortaya çıktı! Erol Bulut'un sebebi...

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Caner Erkin gerçeği ortaya çıktı! Erol Bulut'un sebebi...

Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor deplasmanında Caner Erkin'in maç kadrosuna alınmaması büyük yankı uyandırdı. Yaşananların perde arkası ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Caner Erkin gerçeği ortaya çıktı! Erol Bulut'un sebebi...

Takımın 7 asistle bu alanda lideri olan Caner'in hafta içi yapılan çalışmalarda yedek takımda olacağı belliydi. Dün itibariyle maç kadrosuna da alınmadı.

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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Caner Erkin gerçeği ortaya çıktı! Erol Bulut'un sebebi...

Bunu gören tecrübeli yıldız antrenman sonrası evinin yolunu tuttu.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Caner Erkin gerçeği ortaya çıktı! Erol Bulut'un sebebi...

32 yaşındaki futbolcunun, geçen haftaki Göztepe maçında oyundan alınırken teknik heyete gösterdiği tepkinin bu kararda önemli rol oynadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Caner Erkin gerçeği ortaya çıktı! Erol Bulut'un sebebi...

BULUT - CANER PROBLEMİ
Göztepe'nin Halil'le attığı golde de hata yapan Caner'e Erol Bulut tepki göstermişti. Ancak ikili arasındaki problem daha önceye dayanıyor.

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