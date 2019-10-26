Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den sakatlık açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Ekim 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor karşısında farka koştu. Sarı-lacivertliler mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrılarak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin olduğu haftayı kayıpsız kapadı. Maçın 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Aziz'in durumu merak konusu idi. Yıldız futbolcu son durumu ile ilgili açıklamalar geldi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 23:00 Güncelleme: 26.10.2019 23:00
Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den sakatlık açıklaması!
Fenerbahçe'nin deneyimli savunma oyuncusu Serdar Aziz sakatlığı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
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Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den sakatlık açıklaması!
Sarı-lacivertliler, Konyaspor karşısında mükemmel bir futbol sergileyerek sahadan 5-1 galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den sakatlık açıklaması!
Sakatlıktan çıkan ve formasına Denizlispor karşısında yeniden kavuşan Serdar Aziz, Konyaspor karşısında da sahaya ilk 11'de çıktı.
Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den sakatlık açıklaması!
Ancak maçın 65. dakikasında Konyaspor hücumunda araya atılan bir topa ayaklarını açarak araya giren Serdar Aziz pozisyondan sonra bir sakatlık yaşadı.
Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den sakatlık açıklaması!
Maçtan sonra mücadeleyi değerlendiren Serdar Aziz, sakatlığı ile ilgili önemli ifadeler kullandı.
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