Fenerbahçede Rafinha Alcantara sevinci!

Orta sahada Josef de Souza ve Giuliano'nun boşluğunu dolduramayan F.Bahçe, rotayı Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Rafinha Alcantara'ya dikti. Sarı-Lacivertliler sambacıyı devre arasında kadrosuna katmaya çalışıyor.
24 Kasım 2018 Cumartesi, 11:08:25
Güncelleme: 11:10:49
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Teknik direktör krizini Erwin Koeman'la yola devam diyerek şimdilik çözen F.Bahçe yönetimi, transfer çalışmalarına başladı.
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Bir orta saha oyuncusu transfer etmek isteyen Sarı-Lacivertliler'in hedefindeki ilk isim Rafinha… Akşam'da yer alan habere göre; Barcelona'nın 25 yaşındaki Brezilyalı sezon başında da Kanarya'nın gündemine gelmiş ancak Katalan devinde kalmayı seçmişti.
ALİ KOÇ İŞİ BİTİRECEK Barcelona ile 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan sambacıya yeni sözleşme önerilmedi. La Liga'da 4 kez forma giyebilen Rafinha da ayrılmaya karar verdi.
Yıldız futbolcunun talipleri arasında başı çeken F.Bahçe de bu noktada devreye girdi. Başkan Ali Koç'un yakın ilişkilerinin bulunduğu Barcelona Kulübü'nü kısa süre içinde ziyaret etmesi ve bu transferin şartlarını öğrenmesi bekleniyor.
İspanyol medyasında çıkan haberlere göre transferin gerçekleşme ihtimali bir hayli yüksek.