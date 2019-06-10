Fenerbahçe'de öncelik Kruse ve Muriç

Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'a teklifini yükselten Fenerbahçe yönetimi, transferdeki diğer gözdesi Max Kruse'den de hala yanıt bekliyor. Bir an önce yolunu çizmek isteyen sarı lacivertliler 'Panzer'e de 'Kararını artık ver' mesajı gönderdi.
10 Haziran 2019 Pazartesi 07:52
Güncelleme: 10.06.2019 07:52
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Transferde önceliği forvet hattına veren Fenerbahçe'de liste her geçen gün kabarırken, ilk iki hedefin hâlâ Max Kruse ve Vedat Muriç olduğu belirlendi.
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Yönetim iki oyuncuyu da renklerine bağlamak için çabalarını sürdürüyor. Muriç için Çaykur Rizespor'a yapılan teklif 3.5 milyon euro'ya yükseltilirken, bu hamle ile sarı-lacivertlilerin, Galatasaray karşısında yeniden bir adım öne geçtiği ifade edildi...
24 yaşındaki Kosovalı golcü için gerekirse takas formülünün de devreye sokulabileceği gelen haberler arasında...
YEDEK LiSTE DE HAZIR
Alman golcü Max Kruse'a ise 'Tercihini bir an önce yap' mesajı gönderildi. Werder Bremen ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki forvetin, başka talipleri de olduğu için hala kararsız olduğu öğrenildi.
Ancak Kruse'a yıllık ücret olarak en iyi teklifi Fenerbahçe'nin yaptığı belirtiliyor. Yönetim, bonservisi elinde olduğu için bu transfere ayrı önem veriyor.