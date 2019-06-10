Fenerbahçe'de öncelik Kruse ve Muriç

Yönetim iki oyuncuyu da renklerine bağlamak için çabalarını sürdürüyor. Muriç için Çaykur Rizespor'a yapılan teklif 3.5 milyon euro'ya yükseltilirken, bu hamle ile sarı-lacivertlilerin, Galatasaray karşısında yeniden bir adım öne geçtiği ifade edildi...