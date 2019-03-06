Fenerbahçe'de Nabil Dirar gelişmesi! Başakşehir maçında...

YETİŞMESİ ZOR

Bugün yapılan antrenmanda da takımla çalışmalara dahil olamayan Faslı oyuncu için sağlık ekipleri tüm imkanları seferber etmiş durumda.

Ancak alınan son bilgilere göre 33 yaşındaki oyuncunun Medipol Başakşehir maçında forma giymesi zor gözüküyor.