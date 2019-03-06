Fenerbahçe'de Nabil Dirar gelişmesi! Başakşehir maçında...
Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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Futbolcuların hırslı görüntüleri dikkatlerden kaçmazken Ersun Yanal oyuncularıyla yaptığı toplantılarda sık sık uyarılarda bulunuyor. ''Medipol Başakşehir'i yenip bu lige damga vuracağız.'' diyen deneyimli teknik adamın galibiyetten başka düşüncesi yok.
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Fenerbahçe'nin adale sakatlığı bulunan oyuncusu Nabil Dirar'ın da son durumu netlik kazanıyor.
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