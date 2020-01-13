Fenerbahçe'de mutlu son! Yıldız isim kiralandı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Ocak 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'de mutlu son! Yıldız isim kiralandı

Sarı-Lacivertli yönetim, İsviçreli yıldızın ardından Milan'la da tüm pürüzleri gidererek kesin anlaşmayı sağladı. Fenerbahçe'nin Rodriguez'i zorunlu satın alma opsiyonuyla 6 aylığına kiralayacağı öğrenildi.

13 Ocak 2020 Pazartesi 07:38 Güncelleme: 13.01.2020 09:35
Fenerbahçe'de mutlu son! Yıldız isim imzayı attı...

Sarı-Lacivertliler, Milan formasını giyen Ricardo Rodriguez'i kadrosuna katıyor. İsviçreli yıldızın ardından İtalyan kulübü ile de kesin olarak anlaşma sağlandı.

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Fenerbahçe'de mutlu son! Yıldız isim imzayı attı...

Sezon başından bu yana sol bek transferi için çok büyük bir çaba harcayan Fenerbahçe sonunda hedefe ulaştı...

Fenerbahçe'de mutlu son! Yıldız isim imzayı attı...

3-4 GÜN İÇİNDE ÇÖZÜLECEK

Yönetimin transferi resmi olarak açıklamak için Futbol Federayonu ile yaşanan harcama limiti sorunu çözmeyi bekliyor. En geç 3-4 gün içinde bu sorunun çözüleceği öğrenildi

Fenerbahçe'de mutlu son! Yıldız isim imzayı attı...

1.5 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Milan ile 1.5 yıl sözleşmesi olan Rodriguez 6 aylığına kiralanacağı belirlendi. Ancak tecrübeli yıldızın sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu olacak.

Fenerbahçe'de mutlu son! Yıldız isim imzayı attı...

4.5 MİLYON EURO!

Fenerbahçe'nin sezon sonunda 4.5 milyon Euro ödeyerek Rodriguez'in tapusunu alacağı öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Milan formasıylı ligde 5 maça çıktı.

Fenerbahçe'de mutlu son! Yıldız isim imzayı attı...
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