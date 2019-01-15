Fenerbahçe'de Konoplyanka bombası! - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Konoplyanka bombası!
İsmi Beşiktaş'la da anılan Ukraynalı, menajeri aracılığıyla bir kez daha Fenerbahçe'ye önerildi. 29 yaşındaki kanat oyuncusu için son söz Yanal'ın.
15 Ocak 2019 Salı 23:39
Güncelleme: 16.01.2019 07:55
Birçok oyuncuyu listesine alan Fenerbahçe'de Yevhen Konoplyanka ismi de gündemdeki yerini koruyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Alman ekibi Schalke 04 ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun menajeri Fali Ramadani aracılığıyla bir kez daha sarı-lacivertlilere önerildiği iddia edildi.
Alanyaspor'a kiralanan Ozan'ın da menajerliğini yapan Ramadani'nin geçtiğimiz günlerde Ukraynalı oyuncu için yönetime detaylı bilgi verdiği belirtildi.
İki kanatta da oynayan Konoplyanka için son kararı Ersun Yanal'ın vereceği ve kısa sürede durumun netleşeceği ifade edildi.
Bu sezon Schalke 04 formasıyla 14 resmi maçta forma giyen Ukraynalı futbolcu, 2 asistlik bir performans sergiledi.