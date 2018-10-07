Fenerbahçede kadro dışı faturası ağır oldu! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de kadro dışı faturası ağır oldu!
Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Volkan, Aatif, Dirar ve Kameni takım kadrosuna yer almazken maaşları ödenmeye devam edecek.
7 Ekim 2018 Pazar, 10:47:26
Güncelleme: 12:05:28
Fenerbahçe'de kadro dışı faturası ağır oldu!
Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Volkan, Aatif, Dirar ve Kameni takım kadrosuna yer almıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de kadro dışı faturası ağır oldu!
Yıllık maaş maliyeti 7-8 milyon euro olan bu isimler, paralarını almaya devam edecek.
Fenerbahçe'de kadro dışı faturası ağır oldu!
Finansal Fair Play çerçevesinde yönetimin, maaş bütçesini de belli bir dengede tutmak zorunda olduğu için bu isimleri devre arasında gönderebileceği de belirtildi.
Fenerbahçe'de kadro dışı faturası ağır oldu!
5 KALECİ KADRODA
Damien Comolli döneminde Fenerbahçe'de 5 kaleci takımda bulunuyor.
Fenerbahçe'de kadro dışı faturası ağır oldu!
Carlos Kameni ve Erten Ersu mevcut sözleşmeleriyle devam ederken, Volkan Demirel ile sözleşme yenilendi.
Fenerbahçe'de kadro dışı faturası ağır oldu!
Berke Özer ile Harun Tekin de yeni transferler olarak kadroya katıldı. Ancak Kameni, TFF'ye bildirilen listede yer almadığı için görev alma şansı bile bulunmuyor. (Skorer)