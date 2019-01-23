Fenerbahçede iki isim gözden düştü - Fotomaç
23 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fenerbahçe'de iki isim gözden düştü

Süper Lig'de Bursaspor karşısında 90'da galibiyeti elinden kaçıran Fenerbahçe'de fatura iki yıldız isme çıktı. Hem takım arkadaşları hem de Ersun Yanal soyunma odasında golün faturasını iki yıldız futbolcuya kesti.

23 Ocak 2019 Çarşamba, 09:16:06 Güncelleme: 09:17:27
Fenerbahçede iki isim gözden düştü

Bursaspor beraberliğinin ardından Fenerbahçe'deki sorun gün yüzüne çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçede iki isim gözden düştü

Futbolcuların, Ayew ve Valbuena'nın takım savunmasını arızaya uğratması dolayısıyla rahatsızlık duyduğu bildirildi.

Fenerbahçede iki isim gözden düştü

Bursaspor'un attığı golde Valbuena'nın faul beklentisiyle yerde kalması, Ayew'in oyuncuyu takip etmemesi sarı-lacivertli takımda infiale neden oldu.

Fenerbahçede iki isim gözden düştü

Sabah'ta yer alan habere göre; Soyunma odasında futbolcuların bu ikiliye tepki gösterdiği öğrenildi. Transferler tamamlanırsa Ersun Yanal bu iki isme 11'de yer vermeyecek.

Fenerbahçede iki isim gözden düştü

YÖNETİM AYEW'IN OPSİYONUNU KULLANMAYACAK

Fenerbahçe'ye sezon başında Swansea takımından kiralanan Andre Ayew'in 17 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunduğu, sarı-lacivertlilerin bu opsiyonu kullanmayı düşünmediği, oyuncuyla sezon sonunda yolların ayrılacağı kaydedildi.

Fenerbahçede iki isim gözden düştü

Valbuena ise 20 maçta görev yapması halinde otomatik olarak sözleşmesi uzayacak. Sarı-lacivertliler bu kriteri göz önünde bulundurup Fransız oyuncuyu mümkün olduğunca kullanmayacak.

Fenerbahçede iki isim gözden düştü
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN