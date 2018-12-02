Fenerbahçe'de hedef Xeka! - Fotomaç
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Fenerbahçe'de hedef Xeka!

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Lille forması giyen yıldız orta saha oyuncusunun menajerine Damien Comolli ile görüşmesini söylediği belirtildi.

2 Aralık 2018 Pazar 00:19 Güncelleme: 02.12.2018 07:50
Fenerbahçe'de hedef Xeka!

Fenerbahçe'de bir süre önce gündeme gelen Xeka ismi gittikçe ciddiyet kazanıyor.

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Fenerbahçe'de hedef Xeka!

Benzia'yı Lille'e geri gönderip yerine 24 yaşındaki Portekizli oyuncuyu kiralamak için çalışmalara başlayan sportif direktör Damien Comolli Xeka'nın menajeri Nelson Almeida ile masaya oturmuştu.

Fenerbahçe'de hedef Xeka!

Son gelen haberlere göre Xeka cephesi bu transfere yeşil ışık yaktı.

Fenerbahçe'de hedef Xeka!

1.86 boyundaki futbolcunun menajerine şartları konuşması için yetki verdiği bildirilirken, Almeida ve Damien Comolli'nin gelecek hafta içinde tekrar bir görüşme yapacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'de hedef Xeka!

Sarı-lacivertlilerin Xeka ile ilgilendiği iddiasını ilk olarak Fransız basını ortaya atmıştı.

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