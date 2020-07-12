Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sürprizi! Yeni sözleşme... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sürprizi! Yeni sözleşme...

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sürprizi! Yeni sözleşme...

Fenerbahçe'de son dakika sürprizi... Sezonun sona ermesiyle beraber sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım için önemli bir iddia ortaya atıldı. Sarı lacivertli taraftarlar, milli sol beki takımlarında istemediklerini sosyal medyadan belirtse de, Fenerbahçe yönetiminin tavrı bambaşka olabilir. İşte detaylar...
12 Temmuz 2020 Pazar 13:07 Güncelleme: 12.07.2020 13:28
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sürprizi! Yeni sözleşme...

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, bir yandan ligi üst sıralarda bitirmek isterken, bir yandan da transfer için çalışmalarını yürütüyor.

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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sürprizi! Yeni sözleşme...

Sezonun sona ermesiyle beraber Sportif Direktör olması beklenilen Emre Belözoğlu yönetiminde transfer çalışmalarını yürüten Kanarya'da, gelecek ve gidecek isimler de netleşiyor.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sürprizi! Yeni sözleşme...

Sarı lacivertli taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan Hasan Ali Kaldırım için kısa süre önce Galatasaray ve Almanya iddiaları ortaya atılmıştı.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sürprizi! Yeni sözleşme...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe - Hasan Ali Kaldırım arasındaki diyalog ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sürprizi! Yeni sözleşme...

İLK GÖRÜŞME F.BAHÇE İLE
Takvim'in haberine göre Hasan Ali'nin 1. önceliği Fenerbahçe.

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