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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sürprizi! Yeni sözleşme...
Fenerbahçe'de son dakika sürprizi... Sezonun sona ermesiyle beraber sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım için önemli bir iddia ortaya atıldı. Sarı lacivertli taraftarlar, milli sol beki takımlarında istemediklerini sosyal medyadan belirtse de, Fenerbahçe yönetiminin tavrı bambaşka olabilir. İşte detaylar...
12 Temmuz 2020 Pazar 13:07
Güncelleme: 12.07.2020 13:28
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Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, bir yandan ligi üst sıralarda bitirmek isterken, bir yandan da transfer için çalışmalarını yürütüyor.
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Sezonun sona ermesiyle beraber Sportif Direktör olması beklenilen Emre Belözoğlu yönetiminde transfer çalışmalarını yürüten Kanarya'da, gelecek ve gidecek isimler de netleşiyor.
Sarı lacivertli taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan Hasan Ali Kaldırım için kısa süre önce Galatasaray ve Almanya iddiaları ortaya atılmıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe - Hasan Ali Kaldırım arasındaki diyalog ortaya çıktı.
İLK GÖRÜŞME F.BAHÇE İLE Takvim'in haberine göre Hasan Ali'nin 1. önceliği Fenerbahçe.