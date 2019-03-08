Fenerbahçe'de gündem forvet transferi! İşte hedefteki isim - Fotomaç
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Fenerbahçe'de gündem forvet transferi! İşte hedefteki isim
Fenerbahçe'de gündem forvet transferi! İşte hedefteki isim
Teknik direktör Ersun Yanal'ın gelecek sezonun kadrosunda görmek istediği 26 yaşındaki futbolcu için somut adımlar atılmaya başlandı.
Gelecek sezonun kadrosu için düğmeye basan Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan yıldız forvet için işi sıkı tutuyor.
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Genk forması giyen 26 yaşındaki golcüde ısrarcı olan teknik direktör Ersun Yanal, sezon sonunda bu futbolcuya imza attırılmasını istiyor.
Sportif direktör Damien Comolli'nin geçtiğimiz günlerde Tanzanyalı futbolcunun 4 menajerinden biri olan Louis Alonso ile görüştüğü öğrenildi.
Bu kez Samatta'nın kararlarında etkili olan Jamal Kisongo'nun İstanbul'a davet edildiği belirtildi.
ŞARTLARI ZORLAYACAK
Sarı-lacivertliler, Samatta'nın vatandaşı olan ve kendisiyle ilgili tüm kararlarda son sözü söyleyen Kisongo ile yapılacak görüşmede işi bitirmeyi hedefliyor.