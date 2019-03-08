Fenerbahçe'de gündem forvet transferi! İşte hedefteki isim - Fotomaç
08 Mart 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de gündem forvet transferi! İşte hedefteki isim

Teknik direktör Ersun Yanal'ın gelecek sezonun kadrosunda görmek istediği 26 yaşındaki futbolcu için somut adımlar atılmaya başlandı.
8 Mart 2019 Cuma 07:59
Fenerbahçe'de gündem forvet transferi! İşte hedefteki isim

Gelecek sezonun kadrosu için düğmeye basan Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan yıldız forvet için işi sıkı tutuyor.

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Fenerbahçe'de gündem forvet transferi! İşte hedefteki isim

Genk forması giyen 26 yaşındaki golcüde ısrarcı olan teknik direktör Ersun Yanal, sezon sonunda bu futbolcuya imza attırılmasını istiyor.

Fenerbahçe'de gündem forvet transferi! İşte hedefteki isim

Sportif direktör Damien Comolli'nin geçtiğimiz günlerde Tanzanyalı futbolcunun 4 menajerinden biri olan Louis Alonso ile görüştüğü öğrenildi.

Fenerbahçe'de gündem forvet transferi! İşte hedefteki isim

Bu kez Samatta'nın kararlarında etkili olan Jamal Kisongo'nun İstanbul'a davet edildiği belirtildi.

Fenerbahçe'de gündem forvet transferi! İşte hedefteki isim

ŞARTLARI ZORLAYACAK
Sarı-lacivertliler, Samatta'nın vatandaşı olan ve kendisiyle ilgili tüm kararlarda son sözü söyleyen Kisongo ile yapılacak görüşmede işi bitirmeyi hedefliyor.

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