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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi ve Mert Hakan Yandaş planı!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler bir yandan transfer için büyük uğraşlar verirken, diğer yandan da haftasonu oynanacak Galatasaray derbisi için çalışmalarını yürüyor. Yunan yıldız Pelkas'ın sakatlanması teknik direktör Erol Bulut'u hayli üzse de, genç teknik adamın Galatasaray öncesi Mert Hakan Yandaş kozunu sahaya süreceği ve yepyeni bir sisteme geçeceği ifade edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi ve Mert Hakan Yandaş planı!

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi ve Mert Hakan Yandaş planı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek ve şampiyonluk yolundaki en önemli virajlardan birini dönmeye çalışacak.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi ve Mert Hakan Yandaş planı!

Bununla beraber Kanarya'da önemli değişimler olacak. Yunan yıldız Dimitrios Pelkas'ın yokluğu, Kanarya'da sadece bireysel değişim değil, bölgesel değişime de sebebiyet verecek.

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi ve Mert Hakan Yandaş planı!

EROL BULUT PLANI BELİRLEDİ
Bununla beraber Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Galatasaray derbisi öncesi oynanacak Hatay maçında yeni bir taktiklerini deneyecek.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi ve Mert Hakan Yandaş planı!

Sarı kırmızılıları orta saha hakimiyeti ile devirmek isteyen Bulut'un kafasındaki ilk tercihin Pelkas yerine Mert Hakan Yandaş olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi ve Mert Hakan Yandaş planı!

Bununla beraber Erol Bulut'un, Mert Hakan jokerinin istenilen sonucu vermemesi halinde bir başka projesini hayata geçireceği dile getirildi.

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