Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi ve Mert Hakan Yandaş planı!
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler bir yandan transfer için büyük uğraşlar verirken, diğer yandan da haftasonu oynanacak Galatasaray derbisi için çalışmalarını yürüyor. Yunan yıldız Pelkas'ın sakatlanması teknik direktör Erol Bulut'u hayli üzse de, genç teknik adamın Galatasaray öncesi Mert Hakan Yandaş kozunu sahaya süreceği ve yepyeni bir sisteme geçeceği ifade edildi. İşte detaylar...
01 Şubat 2021 Pazartesi 09:41, Güncelleme 01.02.2021 09:42
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi ve Mert Hakan Yandaş planı!