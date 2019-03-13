Fenerbahçe'de Ersun Yanal o 3 yıldızı istedi!

Gelecek sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, teknik heyetin istediği 3 isim için düğmeye erken bastı. Yanal'ın ısrarcı olduğu Samatta ile Ramselaar ve Skov'la ilgili çalışmalara başlayan sarılacivertliler, temaslara başladı. Belçika, Hollanda ve Danimarka liglerine çıkarma yapacak olan yönetim, teknik heyetin istediği bu oyuncuların işini bitirecek.