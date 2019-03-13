Fenerbahçe'de Ersun Yanal o 3 yıldızı istedi!

Gelecek sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, teknik heyetin istediği 3 isim için düğmeye erken bastı. Yanal'ın ısrarcı olduğu Samatta ile Ramselaar ve Skov'la ilgili çalışmalara başlayan sarılacivertliler, temaslara başladı. Belçika, Hollanda ve Danimarka liglerine çıkarma yapacak olan yönetim, teknik heyetin istediği bu oyuncuların işini bitirecek.
13 Mart 2019 Çarşamba 07:37
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Tarihinin en kötü dönemini yaşadığı bu sezon alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan da 2019-20'nin kadrosu için kolları sıvadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Gelecek sezon şampiyon Fenerbahçe" diyen teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği isimlerle ilgili çalışmalara başlayan yönetim, işi sıkı tutuyor.
Teknik heyetin ısrarcı olduğu Mbwana Samatta, Bart Ramselaar ve Robert Skov için temaslara erken başlayan sarı-lacivertliler; Belçika, Hollanda ve Danimarka'ya çıkarma yapacak.
İŞİ SIKI TUTACAKLAR
Belçika'da Genk forması giyen golcü Samatta, Hollanda'da PSV'nin orta sahası Ramselaar, Danimarka'da da Kopenhag'ın kanadı Skov'un transferi için masaya oturacak olan Fenerbahçe, 3 isimde de tüm şartları zorlayacak.
Sezonun bitmesinin ardından bu oyunculara kısa süre içinde imza attırmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, yaz kamp dönemine kadar tüm transferleri bitirmeyi planlıyor.