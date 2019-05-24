Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transferinin perde arkası ortaya çıktı

Fenerbahçe 38 yaşındaki Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı. Önceki gün Emre ile bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tecrübeli futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda geleceğe dair planlar ele alındı. İşte o detaylar...

24 Mayıs 2019 Cuma 09:21 Güncelleme: 24.05.2019 09:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





