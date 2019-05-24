Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transferinin perde arkası ortaya çıktı - Fotomaç
24 Mayıs 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transferinin perde arkası ortaya çıktı

Fenerbahçe 38 yaşındaki Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı. Önceki gün Emre ile bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tecrübeli futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda geleceğe dair planlar ele alındı. İşte o detaylar...
24 Mayıs 2019 Cuma 09:21 Güncelleme: 24.05.2019 09:28
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transferinin perde arkası ortaya çıktı

Emre Belözoğlu, 2015'te Fenerbahçe'den buruk bir şekilde ayrılmıştı.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transferinin perde arkası ortaya çıktı

Yıllarca kaptanlık yaptığı kulüpten gönderildiğini, göreve yeni gelen menajer Terraneo'dan öğrenen tecrübeli oyuncu, daha sonra Başakşehir'e imza atmıştı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transferinin perde arkası ortaya çıktı

Ancak tecrübeli ismin futbolu Fenerbahçe'de bırakma hayali vardı.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transferinin perde arkası ortaya çıktı

Emre Belözoğlu'nun bu hayali gerçek oldu. Milli futbolcu Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. İşte transferin perde arkası...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transferinin perde arkası ortaya çıktı

Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre; Başkan Ali Koç, önceki akşam Arnavutköy'deki bir balıkçıda buluştuğu 38 yaşındaki oyuncuya, yeni oluşturulacak kadroya Fenerbahçe ruhunu aşılama noktasında önemli görevleri olduğunu belirterek 1 yıllık sözleşme önerdi.

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