Fenerbahçe ilk transferini resmen bitirdi! - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe ilk transferini resmen bitirdi!
Önümüzdeki sezon alternatifli bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe yönetimi ilk transferini duyurmaya hazırlanıyor.
24 Mayıs 2019 Cuma 00:40
Güncelleme: 24.05.2019 00:59
Fenerbahçe transferi resmen bitirdi!
Sarı-lacivertliler gelecek sezonun transfer çalışmalarına erken başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe transferi resmen bitirdi!
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Kanarya'da yeni sezonun ilk transferi gerçekleşiyor.
Fenerbahçe transferi resmen bitirdi!
Fenerbahçe yönetimi transferde yaşı geçmiş oyunculardan ziyade ileride de kulübe katkı sağlayabilecek isimlere yöneleceklerini açıklamışlardı.
Fenerbahçe transferi resmen bitirdi!
Bu doğrultuda transfer çalışmalarını yürüten sarı-lacivertliler golcü futbolcu ile imza aşamasına geldi.
İşte transferin detayları...
Fenerbahçe transferi resmen bitirdi!
Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırırken, kadroyu gençleştirme projesi kapsamında 17 yaşındaki İranlı Allahyar Sayyadmanesh ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.