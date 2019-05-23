Fenerbahçe'den 2 transfer! - Fotomaç
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den 2 transfer!

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe önümüzdeki sezona çok iddialı bir kadro ile çıkmanın hesaplarını yapıyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 2 oyuncunun transferini bitirmeye çok yakın.
23 Mayıs 2019 Perşembe 20:16 Güncelleme: 23.05.2019 20:18
Fenerbahçe'den 2 transfer!

Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'de oldukça sancılı bir sezonu geride bırakıyor.

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Fenerbahçe'den 2 transfer!

Sezon başında yapılan transferlerden beklenen verimin alınamaması transferde birtakım değişikliklere gidilmesine sebep oldu.

Fenerbahçe'den 2 transfer!

Geride bıraktığımız sezonda sportif direktör Damien Comolli'ye tam yetki veren sarı-lacivertli yönetim, Fransız futbol adamının yetkilerini kısıtladı.

Fenerbahçe'den 2 transfer!

Bu sezonki transferlerde Fenerbahçe teknik heyetinin istekleri ön planda olacak.

Fenerbahçe'den 2 transfer!

Buna göre sarı-lacivertli kurmaylar Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda 2 futbolcunun transferi için harekete geçti.

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