Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek iki transfer! - Fotomaç
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Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek iki transfer!
Birçok futbolcuyla temas halinde olan Fenerbahçe, ses getirecek iki transferin peşinde. Emre'den sonra genç oyuncuya da imza attırmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, menajerleri devreye soktu.
24 Mayıs 2019 Cuma 07:33
Güncelleme: 24.05.2019 07:33
Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği isimler için hız kesmiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İlk olarak Başakşehir'le sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu ile anlaşan sarı-lacivertliler, bu kez İrfan Can Kahveci'ye göz dikti.
Yanal'ın ısrarcı olduğu 23 yaşındaki orta sahanın transferinde girişimlere başlayan yönetim, işi menajerlerle çözecek.
Yıldız futbolcunun bağlı olduğu Footalent menajerlik şirketiyle ilişkileri iyi olan Fenerbahçe, temmuz ayındaki kamplar öncesi transferi bitirecek.
31 MAÇTA 4 GOL, 5 ASİST
Galatasaray ile Beşiktaş'ın da gündemine giren İrfan Can Kahveci için Avrupa'dan da teklifler olduğu öğrenilirken, Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.