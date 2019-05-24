İşte Fenerbahçe'nin Totti'si!

Yazarımız Gürcan Bilgiç, Emre Belözoğlu transferini yazdı?... "Totti son sezonunda sadece 6 maçta 11'de oynadı. Ancak Roma'da bir lider olarak vardı ve bu hissi tüm takıma yaşattı. Belözoğlu'nun yüzünde de herkes şampiyonluk iddiasını görecek. Emre, şampiyonluğun hafızasıdır Fenerbahçe için."

24 Mayıs 2019 Cuma 07:34 Güncelleme: 24.05.2019 08:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





