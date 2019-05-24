İşte Fenerbahçe'nin Totti'si! - Fotomaç
24 Mayıs 2019, Cuma
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İşte Fenerbahçe'nin Totti'si!

Yazarımız Gürcan Bilgiç, Emre Belözoğlu transferini yazdı?... "Totti son sezonunda sadece 6 maçta 11'de oynadı. Ancak Roma'da bir lider olarak vardı ve bu hissi tüm takıma yaşattı. Belözoğlu'nun yüzünde de herkes şampiyonluk iddiasını görecek. Emre, şampiyonluğun hafızasıdır Fenerbahçe için."
24 Mayıs 2019 Cuma 07:34 Güncelleme: 24.05.2019 08:24
İşte Fenerbahçe'nin Totti'si!

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'na tekrar kaptanlık bandını uzatırken, sadece bir futbolcu katmayacak takıma.

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İşte Fenerbahçe'nin Totti'si!

Onun yüzünde herkes 'şampiyonluk' iddiasını da görecek.

İşte Fenerbahçe'nin Totti'si!

Üç sezondur sıradan oyunculardan kurulu kadrolar ile mücadele eden bir takımın başında Emre'nin koşması, sadece tribünlere değil, rakiplere de tehdit mesajı gönderir.

İşte Fenerbahçe'nin Totti'si!

Emre, Belözoğlu şampiyonluğun hafızasıdır Fenerbahçe için...

İşte Fenerbahçe'nin Totti'si!

TAKIMIN LİDERİ OLACAK

Benzer durumu Roma, efsane oyuncusu Totti için yaptı.

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