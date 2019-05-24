İşte Fenerbahçe'nin Totti'si!
Yazarımız Gürcan Bilgiç, Emre Belözoğlu transferini yazdı?... "Totti son sezonunda sadece 6 maçta 11'de oynadı. Ancak Roma'da bir lider olarak vardı ve bu hissi tüm takıma yaşattı. Belözoğlu'nun yüzünde de herkes şampiyonluk iddiasını görecek. Emre, şampiyonluğun hafızasıdır Fenerbahçe için."
24 Mayıs 2019 Cuma 07:34
Güncelleme: 24.05.2019 08:24
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'na tekrar kaptanlık bandını uzatırken, sadece bir futbolcu katmayacak takıma.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Onun yüzünde herkes 'şampiyonluk' iddiasını da görecek.
Üç sezondur sıradan oyunculardan kurulu kadrolar ile mücadele eden bir takımın başında Emre'nin koşması, sadece tribünlere değil, rakiplere de tehdit mesajı gönderir.
Emre, Belözoğlu şampiyonluğun hafızasıdır Fenerbahçe için...
TAKIMIN LİDERİ OLACAK
Benzer durumu Roma, efsane oyuncusu Totti için yaptı.