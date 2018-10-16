Fenerbahçede Diego Reyes kararı! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Diego Reyes kararı!
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Diego Reyes için Cocu kararını verdi
16 Ekim 2018 Salı, 20:54:07
Güncelleme: 21:02:42
Fenerbahçe'de lig ve Avrupa'da gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Phillip Cocu, farklı bir reçete ortaya koydu. PSV döneminde olduğu gibi acil planlarını devreye soktu.
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Hollandalı teknik adam, hücum ve savunmada ayrı iki plan ayarladı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, hücumda A ve B planları kurguladı.
İlk olarak, hücum hattında Islam Slimani ve Frey'i arkalı önlü oynatarak güce dayalı bir taktik kurguladı.
Fizik güçle hücumda rakip savunmayı yıpratmayı amaçlayan Cocu, ikinci bir opsiyon daha ortaya çıkardı.
Benzia'nın yedek kalmasındaki ana sebeplerinden biri de bu oluyor.