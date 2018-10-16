Fenerbahçede Diego Reyes kararı! - Galeri - Fotomaç
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    16 Ekim 2018, Salı
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    Fenerbahçe'de Diego Reyes kararı!

    Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Diego Reyes için Cocu kararını verdi
    16 Ekim 2018 Salı, 20:54:07 Güncelleme: 21:02:42
    Fenerbahçede Diego Reyes kararı!

    Fenerbahçe'de lig ve Avrupa'da gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Phillip Cocu, farklı bir reçete ortaya koydu. PSV döneminde olduğu gibi acil planlarını devreye soktu.

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    Fenerbahçede Diego Reyes kararı!

    Hollandalı teknik adam, hücum ve savunmada ayrı iki plan ayarladı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, hücumda A ve B planları kurguladı.

    Fenerbahçede Diego Reyes kararı!

    İlk olarak, hücum hattında Islam Slimani ve Frey'i arkalı önlü oynatarak güce dayalı bir taktik kurguladı.

    Fenerbahçede Diego Reyes kararı!

    Fizik güçle hücumda rakip savunmayı yıpratmayı amaçlayan Cocu, ikinci bir opsiyon daha ortaya çıkardı.

    Fenerbahçede Diego Reyes kararı!

    Benzia'nın yedek kalmasındaki ana sebeplerinden biri de bu oluyor.

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