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Fenerbahçe'de dev kriz! Ersun Yanal biletini kesmişti ancak...
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Emre Belözoğlu, Aleksandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa ile anlaşma sağlayan ve Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultunsunda oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik ekibin canını sıkan bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
24 Haziran 2019 Pazartesi 20:17
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Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de takviye çalışmalarına hız verildi.
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Gelecek sezon 20. şampiyonluğunu kazanarak 4. yıldızı takmak isteyen sarı-lacivertliler, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.
Sarı Kanarya, ilk olarak Wolfsburg forması giyen Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "3-4 tane önemli transferi 10-12 gün içerisinde açıklayacağız." diyerek taraftarı heyecanlandırmıştı.
Koç'un işaret ettiği isimler ise Emre Belözoğlu, Ljubomir Fejsa ve Aleksandar Kolarov...