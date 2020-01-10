Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin fişi çekiliyor! Yerine...

Fenerbahçe'de sular durulmuyor... Ara transfer döneminin başlamasının ardından bir çok yıldızla birebir temasa geçen sarı lacivertliler, ilk imzasını Simon Falette'ye attırmıştı... Fransız savunmacının gelişi, taraftarlar tarafından yoğun eleştirilere maruz kalmış, sosyal medyada Sportif Direktör Damien Comolli'ye yüklenilmişti... Comolli, twitter hesabından Falette transferine ilişkin açıklama yaparak sarı lacivertli camiada adeta infiale yol açarken, kulüp içerisinde Fransız futbol adamı için sürpriz bir isim konuşulmaya başlandı! İşte Fenerbahçe'de Comolli gerçeği ve yerine konuşulan o isim!
10 Ocak 2020 Cuma 11:15
Güncelleme: 10.01.2020 11:15
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u 2-1 mağlup etmiş ve ara döneme mutlu girmişti... Sarı lacivertli camia, 20. şampiyonluğa odaklanmış, ocak ayında takıma kazandırılacak ve yolları ayıracak isimleri belirlemişti...
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Teknik direktör Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli, bu bağlamda listesini belirleyerek eksik ve yetersiz bulduğu bölgeler için son kararını vermiş, bu listeyi yönetime iletmişti.
TRANSFERDE KRİZ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik heyetten gelen listenin yanı sıra, şahsi isteğiyle ve yönetim kurulunun da onayıyla, Eintracht Frankfurt'tan Fransız savunmacı Simon Falette'yi kadrosuna dahil etmişti.
Transferin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, oyuncunun bu sezon sadece 1 karşılaşmada forma giymesini ve geçtiğimiz sezon da sadece 14 karşılaşmada rol almasını ağır dille eleştirmişti.
TWITTER'DA SAATLERCE TT OLDU!
Falette transferi, sanılanın aksine kulübün yoğun mesaj yağmuruna tutulmasına sebep olmuş. Oyuncu için sarı lacivertli taraftarlar Comolli'yi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u eleştirmişti.