Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin fişi çekiliyor! Yerine...

Fenerbahçe'de sular durulmuyor... Ara transfer döneminin başlamasının ardından bir çok yıldızla birebir temasa geçen sarı lacivertliler, ilk imzasını Simon Falette'ye attırmıştı... Fransız savunmacının gelişi, taraftarlar tarafından yoğun eleştirilere maruz kalmış, sosyal medyada Sportif Direktör Damien Comolli'ye yüklenilmişti... Comolli, twitter hesabından Falette transferine ilişkin açıklama yaparak sarı lacivertli camiada adeta infiale yol açarken, kulüp içerisinde Fransız futbol adamı için sürpriz bir isim konuşulmaya başlandı! İşte Fenerbahçe'de Comolli gerçeği ve yerine konuşulan o isim!

10 Ocak 2020 Cuma 11:15 Güncelleme: 10.01.2020 11:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





