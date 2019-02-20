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Fenerbahçe'de büyük temizlik! Comolli getirdi Ersun Yanal gönderiyor...
Yeni sezonda stoper, ön libero, 10 numara ve forvet isteyen Ersun Yanal, sezon başı Comolli'nin aldığı 11 isimden 7'si için "Mutlaka gönderilsin" dedi.
20 Şubat 2019 Çarşamba 09:18
Güncelleme: 20.02.2019 09:25
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Bir an önce alt sıralardan kurtulmak isteyen Fenerbahçe bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor.
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Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime bu konuda bir rapor sunduğu ve raporun içeriğinin bomba etkisi yarattığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Yanal öncelikle takımın omurgasının tamamen değişmesini istiyor.
ŞOK EDİCİ BİR RAPOR YAZDI Tecrübeli teknik adamın stoper, ön libero, 10 numara ve forvet alınması konusunda yönetimden istekte bulundu.
Takvim'in haberine göre; Ersun Yanal'ın asıl şok edici isteği ise takımdan gönderilecek isimler konusunda oldu.
BARIŞ KONUSUNDA KARARSIZ Ersun Yanal'ın sezon başında alınan 11 isimden sadece 3 ismin kalmasını isterken bir isim konusunda kararsız kaldı.