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Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Takasla gidiyor... Son dakika transfer haberleri
Süper Lig'in ilk devresini 31 puanla kapatan ve lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde 4. sırada yer alan Fenerbahçe transfer düğmesine bastı! Takıma katılması beklenen isimler için büyük uğraşlar veren sarı lacivertlilerde ayrılık raporu da tamam! Bu kapsamda Fenerbahçe bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte ayrıntılar...
3 Ocak 2020 Cuma 09:50
Güncelleme: 03.01.2020 10:02
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Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısında daha etkili bir performans sergilemek adına kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.
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Hem dış hem de iç transfere yoğun mesai harcayan sarı lacivertli kurmaylar, yaptığı transfer planı dahilinde başarılı olması durumunda deyimi yerindeyse bir taşla iki kuş vurmuş olacak.
Peki, kim gelecek, kim gidecek? Bu transfer planı ne? Hangi oyuncu takasla takıma veda edecek? İşte o plan...
Geçtiğimiz sezonlarda büyük bir çöküş içine giren Ozan Tufan'ı 6 aylığına Aytemiz Alanyaspor'a kiralayarak yeniden kazanan Fenerbahçe yönetimi bu yöntemi başka bir oyuncusuna daha uygulamaya hazırlanıyor.
Zanka ve Adil Rami transferlerine rağmen stoperde sıkıntı yaşayan, sol bekte ise Hasan Ali'nin yanına takviye yapmayı planlayan Fenerbahce'de devre arası transferinde sol bek ve stoper transferine kesin gözüyle bakılıyor.