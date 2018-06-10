Fenerbahçe'de Arsene Wenger bombası!

Wenger, " Şu an için yeniden teknik direktörlüğe başlamayı düşünüyor muyum? Buna cevabım evet olur. Ancak Real Madrid gibi çılgınca bir maceraya atılır mıyım? Bunu gerçekten bilmiyorum. Sanırım futbola biraz ara vermem lazım. Uzun yıllardır hiç ara vermedim. Sonunda da futbolu özleyip özlemediğimi görmem lazım." şeklinde konuştu.