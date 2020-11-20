GaleriFenerbahçeFenerbahçe ve Galatasaray'ın sırası belli oldu! Sosyal medyada kim önde?
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sırası belli oldu! Sosyal medyada kim önde?
Ekim ayı futbol takımları istatistikleri baz alındığında Avrupa'da Instagram etkileşimleri belli oldu. Deportes Finanzas'ın haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray, dünya devlerini solladı. Peki, hangi İstabul kulübünün etkileşimi daha fazla? İşte detaylar...
20 Kasım 2020 Cuma 10:04, Güncelleme 20.11.2020 10:54
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sırası belli oldu! Sosyal medyada kim önde?