Fenerbahçe transferde şov yapacak! 4 dünya yıldızı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Haziran 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe transferde şov yapacak! 4 dünya yıldızı...

Şampiyonluk kadrosu oluşturmak için çalışan Fenerbahçe'de transferde geri sayıma geçildi. Geçen sezonki hayal kırıklığını unutturarak bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki 12 gün içerisinde 4 dünya yıldızının transferini bitirerek transferde şov yapacak. İşte taraftarı oldukça heyecanlandıran o isimler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

24 Haziran 2019 Pazartesi 07:59
Fenerbahçe transferde şov yapacak! 4 dünya yıldızı...

Bu sezon şampiyon olacak bir kadro oluşturmak için çalışan Fenerbahçe'de transferde geri sayıma geçildi.

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Fenerbahçe transferde şov yapacak! 4 dünya yıldızı...

Geçen sezonki hayal kırıklığını unutturarak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe transferde şov yapacak! 4 dünya yıldızı...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yardım kampanyası için katıldığı bir TV programında "10- 12 gün içinde 3-4 transfer açıklayacağız. Transferleri söyleyip Ersun Yanal'a kalp krizi geçirtmeyelim" dedi.

Fenerbahçe transferde şov yapacak! 4 dünya yıldızı...

Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki 12 gün içerisinde 4 dünya yıldızının transferini bitirerek transferde şov yapacak.

Fenerbahçe transferde şov yapacak! 4 dünya yıldızı...

İşte taraftarı oldukça heyecanlandıran o isimler...

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