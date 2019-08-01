Fenerbahçe taraftarından yönetime isyan! 'Onu istemiyoruz' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
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Fenerbahçe taraftarından yönetime isyan! 'Onu istemiyoruz'

Fenerbahçe'de Real Madrid maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ın en az 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandıktan sonra sarı-lacivertli kurmaylar sol bek arayışına girmişti. Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli'nin Bursaspor'un sol beki Umut Meraş için girişimlere başladığı iddia edilmişti. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada olası Umut Meraş transferine büyük tepki gösterdi.
1 Ağustos 2019 Perşembe 21:04
Fenerbahçe taraftarından yönetime isyan! 'Onu istemiyoruz'

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Umut Meraş'ın olası transferine sarı-lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.

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Fenerbahçe taraftarından yönetime isyan! 'Onu istemiyoruz'
Fenerbahçe taraftarından yönetime isyan! 'Onu istemiyoruz'
Fenerbahçe taraftarından yönetime isyan! 'Onu istemiyoruz'
Fenerbahçe taraftarından yönetime isyan! 'Onu istemiyoruz'
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