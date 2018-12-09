Fenerbahçe taraftarından flaş protesto!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. Bunun üzerine Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı. Ali Koç'u da istifaya çağıran taraftarlar sosyal medyada şu yorumları yaptı...
9 Aralık 2018 Pazar, 19:53:22
Güncelleme: 20:10:46
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Ali Koç koca kulübü batırdın!
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İstifa et başkan utandırdın takımdan!
Tahmini 3 sene öncesine denk geliyor. Fenerbahçe maçlarında Fenerbahçe'den cok twitteri takip edişim. Burası dah heyecanlı.
Halısaha maçı mı oynuyorsunuz? Bu ne rezil bir diziliş ne rezil paslaşmalar ne rezil baskı!