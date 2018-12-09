Fenerbahçe taraftarından flaş protesto! - Galeri - Fotomaç
09 Aralık 2018, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fenerbahçe taraftarından flaş protesto!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. Bunun üzerine Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı. Ali Koç'u da istifaya çağıran taraftarlar sosyal medyada şu yorumları yaptı...
9 Aralık 2018 Pazar, 19:53:22 Güncelleme: 20:10:46
Fenerbahçe taraftarından flaş protesto!

Ali Koç koca kulübü batırdın!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe taraftarından flaş protesto!

İstifa et başkan utandırdın takımdan!

Fenerbahçe taraftarından flaş protesto!

Tahmini 3 sene öncesine denk geliyor. Fenerbahçe maçlarında Fenerbahçe'den cok twitteri takip edişim. Burası dah heyecanlı.

Fenerbahçe taraftarından flaş protesto!

Halısaha maçı mı oynuyorsunuz? Bu ne rezil bir diziliş ne rezil paslaşmalar ne rezil baskı!

Fenerbahçe taraftarından flaş protesto!

Başkanından malzemecisine gidin bu takımdan.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN