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Fenerbahçe taraftarından flaş Hasan Ali tepkisi! "Galatasaray'a gitsen gücenmeyiz"
Gelecek sezon için kadro planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmuştu. Kalsın mı gitsin mi tartışmaları arasında, tecrübeli sol bek ile sözleşme uzatılacağı haberleri çıkması üzerine sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medya üzerinden hashtag açarak bu karara tepki gösterdi. İşte Fenerbahçe taraftarlarının Hasan Ali Kaldırım tepkileri...
5 Temmuz 2020 Pazar 19:50
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Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın maaşında indirime gitmesi halinde yeni kontrata imza atacağı iddia edilmişti.
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Çıkan iddialar üzerine sarı-lacivertli taraftarlar, tecrübeli sol beki takımda istemediklerini ifade ederek sosyal medyada bir tag oluşturdu.