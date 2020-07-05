Fenerbahçe taraftarından flaş Hasan Ali tepkisi! "Galatasaray'a gitsen gücenmeyiz"

Gelecek sezon için kadro planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmuştu. Kalsın mı gitsin mi tartışmaları arasında, tecrübeli sol bek ile sözleşme uzatılacağı haberleri çıkması üzerine sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medya üzerinden hashtag açarak bu karara tepki gösterdi. İşte Fenerbahçe taraftarlarının Hasan Ali Kaldırım tepkileri...