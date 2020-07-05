Fenerbahçe taraftarından flaş Hasan Ali tepkisi! 'Galatasaray'a gitsen gücenmeyiz' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe taraftarından flaş Hasan Ali tepkisi! "Galatasaray'a gitsen gücenmeyiz"

Fenerbahçe taraftarından flaş Hasan Ali tepkisi! "Galatasaray'a gitsen gücenmeyiz"

Gelecek sezon için kadro planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmuştu. Kalsın mı gitsin mi tartışmaları arasında, tecrübeli sol bek ile sözleşme uzatılacağı haberleri çıkması üzerine sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medya üzerinden hashtag açarak bu karara tepki gösterdi. İşte Fenerbahçe taraftarlarının Hasan Ali Kaldırım tepkileri...

5 Temmuz 2020 Pazar 19:50
Fenerbahçe taraftarından flaş Hasan Ali tepkisi! Galatasaray'a gitsen gücenmeyiz

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın maaşında indirime gitmesi halinde yeni kontrata imza atacağı iddia edilmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe taraftarından flaş Hasan Ali tepkisi! Galatasaray'a gitsen gücenmeyiz

Çıkan iddialar üzerine sarı-lacivertli taraftarlar, tecrübeli sol beki takımda istemediklerini ifade ederek sosyal medyada bir tag oluşturdu.

Fenerbahçe taraftarından flaş Hasan Ali tepkisi! Galatasaray'a gitsen gücenmeyiz

İŞTE SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER

Fenerbahçe taraftarından flaş Hasan Ali tepkisi! Galatasaray'a gitsen gücenmeyiz
Fenerbahçe taraftarından flaş Hasan Ali tepkisi! Galatasaray'a gitsen gücenmeyiz
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA