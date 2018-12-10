Fenerbahçe taraftarından Ali Koça şok protesto! - Galeri - Fotomaç
09 Aralık 2018, Pazar
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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a şok protesto!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı. Bunun üzerine Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı. Ali Koç'u da istifaya çağıran taraftarlar sosyal medyada şu yorumları yaptı...
10 Aralık 2018 Pazartesi, 01:55:39 Güncelleme: 02:02:45
Fenerbahçe taraftarından Ali Koça şok protesto!

Ali Koç efendi sözde dünyayı yöneteceksin, Fenerbahçe'yi bile yönetemiyorsun...

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Fenerbahçe taraftarından Ali Koça şok protesto!

Ali Koç'un Beşiktaş tarafından yıllarca Fenerbahçe'yi bitirmek için yetiştirdiği bir ajan olduğunu düşünmeye başladım..

Fenerbahçe taraftarından Ali Koça şok protesto!

Fenerbahçe, sen hiç maç yapmasan mı bu sene ya? Bak yemin ederim yine severiz.. hatta daha çok severiz. Hem yormayız kaliteli futbolcularımızı..

Fenerbahçe taraftarından Ali Koça şok protesto!

Daha nasıl bir facia bekleniyor Fenerbahçe adına değişim olması için?Ali Koç'a her şeye rağmen güveniyorum, sevgim ve saygım sonsuz fakat yapılan yanlışları da eleştirmek zorundayız, rantçı değiliz Fenerbahçeliyiz..

Fenerbahçe taraftarından Ali Koça şok protesto!

Çubuklu giyseydiniz de bari rakip Fenerbahçe ile oynuyor sansaydı reziller..

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