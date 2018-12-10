Fenerbahçe taraftarından Ali Koça şok protesto!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı. Bunun üzerine Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı. Ali Koç'u da istifaya çağıran taraftarlar sosyal medyada şu yorumları yaptı...
10 Aralık 2018 Pazartesi, 01:55:39
Güncelleme: 02:02:45
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Ali Koç efendi sözde dünyayı yöneteceksin, Fenerbahçe'yi bile yönetemiyorsun...
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Ali Koç'un Beşiktaş tarafından yıllarca Fenerbahçe'yi bitirmek için yetiştirdiği bir ajan olduğunu düşünmeye başladım..
Fenerbahçe, sen hiç maç yapmasan mı bu sene ya? Bak yemin ederim yine severiz.. hatta daha çok severiz. Hem yormayız kaliteli futbolcularımızı..
Daha nasıl bir facia bekleniyor Fenerbahçe adına değişim olması için?Ali Koç'a her şeye rağmen güveniyorum, sevgim ve saygım sonsuz fakat yapılan yanlışları da eleştirmek zorundayız, rantçı değiliz Fenerbahçeliyiz..
Çubuklu giyseydiniz de bari rakip Fenerbahçe ile oynuyor sansaydı reziller..