Fenerbahçe taraftarından Ali Koça büyük tepki! - Galeri - Fotomaç
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    27 Kasım 2018, Salı
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    Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a büyük tepki!

    Rekor bir oyla başkan seçilen Ali Koç'un arkasındaki destek azalıyor. Taraftarlar sosyal medyada sert ifadeler kullanıyor.
    27 Kasım 2018 Salı, 00:35:37 Güncelleme: 07:52:25
    Fenerbahçe taraftarından Ali Koça büyük tepki!

    Haziran ayında Aziz Yıldırım'ı rekor bir oy farkıyla başkanlık koltuğundan indiren Ali Koç şu ana kadar büyük hayal kırıklığı yarattı...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe taraftarından Ali Koça büyük tepki!

    Takvim'in haberine göre; Üst üste alınan kötü skorlar, Başkan Koç'un arkasındaki büyük desteğin de azalmasına neden oldu.

    Fenerbahçe taraftarından Ali Koça büyük tepki!

    Trabzonspor yenilgisi adeta bardağı taşırırken, ilk kez sosyal medyada Ali Koç'a yönelik eleştiriler bu kadar yüksek sesle dile getirildi.

    Fenerbahçe taraftarından Ali Koça büyük tepki!

    Koç'a özellikle Comolli konusundaki ısrarı ve Ersun Yanal'ı teknik direktörlüğe getirmemesi nedeniyle büyük tepki gösterildi.

    Fenerbahçe taraftarından Ali Koça büyük tepki!

    Büyük hedefler koyan Ali Koç şu ana kadar istediği saha sonuçlarını elde edemedi.

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