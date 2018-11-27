Fenerbahçe taraftarından Ali Koça büyük tepki! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a büyük tepki!
Rekor bir oyla başkan seçilen Ali Koç'un arkasındaki destek azalıyor. Taraftarlar sosyal medyada sert ifadeler kullanıyor.
27 Kasım 2018 Salı, 00:35:37
Güncelleme: 07:52:25
Haziran ayında Aziz Yıldırım'ı rekor bir oy farkıyla başkanlık koltuğundan indiren Ali Koç şu ana kadar büyük hayal kırıklığı yarattı...
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Takvim'in haberine göre; Üst üste alınan kötü skorlar, Başkan Koç'un arkasındaki büyük desteğin de azalmasına neden oldu.
Trabzonspor yenilgisi adeta bardağı taşırırken, ilk kez sosyal medyada Ali Koç'a yönelik eleştiriler bu kadar yüksek sesle dile getirildi.
Koç'a özellikle Comolli konusundaki ısrarı ve Ersun Yanal'ı teknik direktörlüğe getirmemesi nedeniyle büyük tepki gösterildi.
Büyük hedefler koyan Ali Koç şu ana kadar istediği saha sonuçlarını elde edemedi.