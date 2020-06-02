Fenerbahçe taktik çalıştı! İşte antrenmandan kareler...
Fenerbahçe Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertliler pas, çabukluk ve bitiricilik çalışmalarının yanında taktik çalışmasına ağırlık verdi. İşte idmandan kareler...
2 Haziran 2020 Salı 14:50
Güncelleme: 02.06.2020 14:51
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TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
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Saat 11.00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman; pas, çabukluk ve bitiricilik çalışmalarıyla devam etti.
İdmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.