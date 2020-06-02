Fenerbahçe taktik çalıştı! İşte antrenmandan kareler...

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertliler pas, çabukluk ve bitiricilik çalışmalarının yanında taktik çalışmasına ağırlık verdi. İşte idmandan kareler...