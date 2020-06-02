Fenerbahçe taktik çalıştı! İşte antrenmandan kareler... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Haziran 2020, Salı
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Fenerbahçe taktik çalıştı! İşte antrenmandan kareler...

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertliler pas, çabukluk ve bitiricilik çalışmalarının yanında taktik çalışmasına ağırlık verdi. İşte idmandan kareler...

2 Haziran 2020 Salı 14:50 Güncelleme: 02.06.2020 14:51
Fenerbahçe taktik çalıştı! İşte antrenmandan kareler...

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

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Fenerbahçe taktik çalıştı! İşte antrenmandan kareler...

Saat 11.00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman; pas, çabukluk ve bitiricilik çalışmalarıyla devam etti.

Fenerbahçe taktik çalıştı! İşte antrenmandan kareler...

İdmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.

Fenerbahçe taktik çalıştı! İşte antrenmandan kareler...

İŞTE GERÇEKLEŞTİRİLEN İDMANDAN KARELER...

Fenerbahçe taktik çalıştı! İşte antrenmandan kareler...
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