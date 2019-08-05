Fenerbahçe Real Madrid'le el sıkıştı! Yıldız isim geliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe Real Madrid'le el sıkıştı! Yıldız isim geliyor

Fenerbahçe Real Madrid'le el sıkıştı! Yıldız isim geliyor

Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Taraftarın heyecanla beklediği Roma'nın yıldız futbolcusu Kolarov'u 3 yıllığına renklerine bağlamaya hazırlanan sarı-lacivertliler asıl bombasını sona sakladı. Audi Cup'ta Real Madrid maçından sonra İspanyol devi ile görüşmelere başlayan Fenerbahçeli kurmaylar yıldız futbolcunun transferi konusunda anlaşma sağladı. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
5 Ağustos 2019 Pazartesi 07:58 Güncelleme: 05.08.2019 07:58
Fenerbahçe Real Madrid'le el sıkıştı! Yıldız isim geliyor

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı.


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Fenerbahçe Real Madrid'le el sıkıştı! Yıldız isim geliyor

Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan sarı-lacivertliler transferde büyük oynamaya karar verdi.

Fenerbahçe Real Madrid'le el sıkıştı! Yıldız isim geliyor

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Audi Cup'ta mücadele eden Fenerbahçe turnuvada bekleneni veremedi.

Fenerbahçe Real Madrid'le el sıkıştı! Yıldız isim geliyor

Bayern Münih ve Real Madrid maçlarında rakiplerine yenilerek turnuvayı 4.olarak tamamlayan sarı-lacivertlilerde takımdaki eksikler net şekilde göründü.

Fenerbahçe Real Madrid'le el sıkıştı! Yıldız isim geliyor

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar ilk olarak Roma'nın yıldızı Kolarov'un transferini bitirdi.

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