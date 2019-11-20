Süper Lig'de bu sezon iyi bir grafik çizen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için yönünü ocak ayı transfer dönemine çevirdi. İtalyan basını da sarı-lacivertli takımın takibe aldığı sürpriz ismi açıkladı. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)