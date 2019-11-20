Fenerbahçe o isim için nabız yokluyor! Ortaya çıktı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe o isim için nabız yokluyor! Ortaya çıktı...

Süper Lig'de bu sezon iyi bir grafik çizen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için yönünü ocak ayı transfer dönemine çevirdi. İtalyan basını da sarı-lacivertli takımın takibe aldığı sürpriz ismi açıkladı. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

20 Kasım 2019 Çarşamba 10:29
Fenerbahçe o isim için nabız yokluyor! Ortaya çıktı...

Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken, takımların belirlediği isimler üzerindeki temasları da yavaş yavaş artıyor.

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Fenerbahçe o isim için nabız yokluyor! Ortaya çıktı...

Yaptığı transferlerle taraftarlarına geçtiğimiz sezonu unutturan Fenerbahçe, zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek için devre arasında takviyelere hazırlanıyor.

Fenerbahçe o isim için nabız yokluyor! Ortaya çıktı...

Sarı-lacivertli takımın gündemine gelen sürpriz ismi ise İtalyan basını duyurdu. İşte o isim ve haberin detayları...

Fenerbahçe o isim için nabız yokluyor! Ortaya çıktı...

Tuttomercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Lecce forması giyen 27 yaşındaki Filippo Falco için girişimlere başladı.

Fenerbahçe o isim için nabız yokluyor! Ortaya çıktı...

Haberde oyuncuyu isteyen bir diğer kulübün Genoa olduğuna dikkat çekildi.

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