Fenerbahçe o isim için nabız yokluyor! Ortaya çıktı...
Süper Lig'de bu sezon iyi bir grafik çizen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için yönünü ocak ayı transfer dönemine çevirdi. İtalyan basını da sarı-lacivertli takımın takibe aldığı sürpriz ismi açıkladı. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
20 Kasım 2019 Çarşamba 10:29
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Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken, takımların belirlediği isimler üzerindeki temasları da yavaş yavaş artıyor.
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Yaptığı transferlerle taraftarlarına geçtiğimiz sezonu unutturan Fenerbahçe, zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek için devre arasında takviyelere hazırlanıyor.
Sarı-lacivertli takımın gündemine gelen sürpriz ismi ise İtalyan basını duyurdu. İşte o isim ve haberin detayları...
Tuttomercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Lecce forması giyen 27 yaşındaki FilippoFalco için girişimlere başladı.
Haberde oyuncuyu isteyen bir diğer kulübün Genoa olduğuna dikkat çekildi.