HaberlerGaleriFenerbahçe dünya yıldızına teklifini yaptı! İşte detaylar
Fenerbahçe dünya yıldızına teklifini yaptı! İşte detaylar
Transfer sezonunun başlamasının ardından girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe gelecek sezona bomba gibi bir kadro oluşturmanın peşinde. Sportif Direktör Damien Comolli ve teknik patron Ersun Yanal önderliğinde transfer hedeflerini belirleyen Fenerbahçe bu isimlere tekliflerini yapmaya başladı. Dünyaca ünlü isimlerle de görüşmeler gerçekleştiren sarı-lacivertliler bu isimlerden birine teklifini götürdü ve iş imzaya kaldı. İşte detaylar...
12 Haziran 2019 Çarşamba 19:00
Güncelleme: 12.06.2019 19:03
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Geçtiğimiz sezonu 46 puanla 6. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon taraftarlarına kendini affettirmek istiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yepyeni bir kadro ile gelecek sezona başlayacak olan Fenerbahçe'de yollar birçok isimle ayrıldı.
Josef, Juliano, Valbuena gibi isimleri takımdan gönderen yönetim şimdi bu isimlerden boşalan mevkileri doldurmak istiyor.
Damien Comolli önderliğinde birçok oyuncuyla temaslarını sürdüren Fenerbaçe'nin istediği isimler arasında dünya yıldızları da var.
Bu isimlerden biri de Roma'da forma giyen 33 yaşındaki dünyaca ünlü isim Aleksandar Kolarov.