Fenerbahçe dünya yıldızına teklifini yaptı! İşte detaylar

Transfer sezonunun başlamasının ardından girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe gelecek sezona bomba gibi bir kadro oluşturmanın peşinde. Sportif Direktör Damien Comolli ve teknik patron Ersun Yanal önderliğinde transfer hedeflerini belirleyen Fenerbahçe bu isimlere tekliflerini yapmaya başladı. Dünyaca ünlü isimlerle de görüşmeler gerçekleştiren sarı-lacivertliler bu isimlerden birine teklifini götürdü ve iş imzaya kaldı. İşte detaylar...

12 Haziran 2019 Çarşamba 19:00 Güncelleme: 12.06.2019 19:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





