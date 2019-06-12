Fenerbahçe dünya yıldızına teklifini yaptı! İşte detaylar - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe dünya yıldızına teklifini yaptı! İşte detaylar

Transfer sezonunun başlamasının ardından girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe gelecek sezona bomba gibi bir kadro oluşturmanın peşinde. Sportif Direktör Damien Comolli ve teknik patron Ersun Yanal önderliğinde transfer hedeflerini belirleyen Fenerbahçe bu isimlere tekliflerini yapmaya başladı. Dünyaca ünlü isimlerle de görüşmeler gerçekleştiren sarı-lacivertliler bu isimlerden birine teklifini götürdü ve iş imzaya kaldı. İşte detaylar...
12 Haziran 2019 Çarşamba 19:00 Güncelleme: 12.06.2019 19:03
Fenerbahçe dünya yıldızına teklifini yaptı! İşte detaylar

Geçtiğimiz sezonu 46 puanla 6. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon taraftarlarına kendini affettirmek istiyor.

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Fenerbahçe dünya yıldızına teklifini yaptı! İşte detaylar

Yepyeni bir kadro ile gelecek sezona başlayacak olan Fenerbahçe'de yollar birçok isimle ayrıldı.

Fenerbahçe dünya yıldızına teklifini yaptı! İşte detaylar

Josef, Juliano, Valbuena gibi isimleri takımdan gönderen yönetim şimdi bu isimlerden boşalan mevkileri doldurmak istiyor.

Fenerbahçe dünya yıldızına teklifini yaptı! İşte detaylar

Damien Comolli önderliğinde birçok oyuncuyla temaslarını sürdüren Fenerbaçe'nin istediği isimler arasında dünya yıldızları da var.

Fenerbahçe dünya yıldızına teklifini yaptı! İşte detaylar

Bu isimlerden biri de Roma'da forma giyen 33 yaşındaki dünyaca ünlü isim Aleksandar Kolarov.

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