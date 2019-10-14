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Fenerbahçe dünya yıldızına ocakta imza attırıyor
Fenerbahçe yeni sezonun planlarını şimdiden yapmaya başladı. Bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen sarı-lacivertliler taraftarı coşturacak bir transfer için zemin yoklamaya başladı. Kanarya, sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız futbolcuya ocakta sözleşme imzalatmanın planları yapıyor. İşte detaylar...
14 Ekim 2019 Pazartesi 08:23 Güncelleme: 14.10.2019 08:40
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Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir kadro kurmanın planlarını da yapan Kanarya, uzun süredir hayalini kurduğu yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için zemin yoklamaya başladı.
Takvim' in haberine göre; FIFA kuralları gereği bir takım sözleşmesi bitecek oyuncuya sezon ortasında imza attırabiliyor. Bunu fırsat bilen Fenerbahçe Kolarov için atağa geçti. Roma'da kalan ama sözleşme yenilemeyen Kolarov ile prensip anlaşması hala geçerli. Kolarov Ocak'ta ön sözleşme imzalayacak haziranda formayı giyecek.
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