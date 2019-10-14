Fenerbahçe dünya yıldızına ocakta imza attırıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ekim 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe dünya yıldızına ocakta imza attırıyor

Fenerbahçe yeni sezonun planlarını şimdiden yapmaya başladı. Bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen sarı-lacivertliler taraftarı coşturacak bir transfer için zemin yoklamaya başladı. Kanarya, sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız futbolcuya ocakta sözleşme imzalatmanın planları yapıyor. İşte detaylar...
14 Ekim 2019 Pazartesi 08:23 Güncelleme: 14.10.2019 08:40
Fenerbahçe dünya yıldızına ocakta imza attırıyor
Lige bomba gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, bir yandan bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemenin hesaplarını yaparken, bir yandan da gelecek sezonun takımını kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Fenerbahçe dünya yıldızına ocakta imza attırıyor
Sarı-lacivertlilerde tek düşünce şampiyonluk ipini göğüslemek ve gelecek sezon Devler Ligi'nde yer almak.
Fenerbahçe dünya yıldızına ocakta imza attırıyor
Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir kadro kurmanın planlarını da yapan Kanarya, uzun süredir hayalini kurduğu yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için zemin yoklamaya başladı.
Fenerbahçe dünya yıldızına ocakta imza attırıyor
Fenerbahçe dünya yıldızıyla ocakta sözleşme imzalayıp, yeni sezonda forma giydirme planları yapıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe dünya yıldızına ocakta imza attırıyor
Takvim' in haberine göre; FIFA kuralları gereği bir takım sözleşmesi bitecek oyuncuya sezon ortasında imza attırabiliyor. Bunu fırsat bilen Fenerbahçe Kolarov için atağa geçti. Roma'da kalan ama sözleşme yenilemeyen Kolarov ile prensip anlaşması hala geçerli. Kolarov Ocak'ta ön sözleşme imzalayacak haziranda formayı giyecek.
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