HaberlerGaleriFenerbahçe'de Denizli maçına yetişecek yıldızlar belli oldu!
Fenerbahçe'de Denizli maçına yetişecek yıldızlar belli oldu!
Fenerbahçe'de sakat futbolcuların olması Ersun Yanal'ın bir süredir elini kolunu bağlamış ve bazı oyuncuları asıl mevkisinin dışında kullanmak zorunda bırakmıştı. Milli arayı iyi değerlendiren sarı-lacivertlilerde sakat futbolcuların son durumları belli oldu. 3 futbolcunun Denizlispor maçına yetişecek olması deneyimli teknik adamın yüzünü güldürdü.
14 Ekim 2019 Pazartesi 07:07
Güncelleme: 14.10.2019 07:07
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de sakat oyuncuların sağlık durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertlilerde Moses, Rodrigues, Emre Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım ve NabilDirar'ın sakatlığı bulunuyordu.
Sol bekte Hasan Ali Kaldırım'dan başka alternatifi olmayan sarı-lacivertlilerde o bölgede NabilDirar forma giyiyordu.
Faslı futbolcunun ameliyat olması sebebiyle 1 ay sahalardan uzak kalacak olması Fenerbahçe teknik heyetini düşündürüyordu.
Keza Moses ve Rodrigues'in bir süredir takımdan uzak kalması Fenerbahçe'nin kanat organizasyonlarını sekteye uğratmıştı.