Fenerbahçe Belçikalı yıldız Boyata için Celtic ile temasları sıklaştırdı! - Galeri - Fotomaç
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe Belçikalı yıldız Boyata için Celtic ile temasları sıklaştırdı!

    16 Ağustos 2018 Perşembe, 19:15:31 Güncelleme: 19:16:43
    Fenerbahçe Belçikalı yıldız Boyata için Celtic ile temasları sıklaştırdı!
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    Fenerbahçe Belçikalı yıldız Boyata için Celtic ile temasları sıklaştırdı!

    Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya elenen ancak transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef Celtic'li stoper Dedryck Boyata...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe Belçikalı yıldız Boyata için Celtic ile temasları sıklaştırdı!
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    • 8
    Fenerbahçe Belçikalı yıldız Boyata için Celtic ile temasları sıklaştırdı!

    Kongo asıllı olan ancak Rusya'daki Dünya Kupası'nda Belçika formasıyla mücadele eden Boyata için Fenerbahçe'nin İskoç kulübüyle temaslarını sıklaştırdığı öğrenildi.

    Fenerbahçe Belçikalı yıldız Boyata için Celtic ile temasları sıklaştırdı!
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    Fenerbahçe Belçikalı yıldız Boyata için Celtic ile temasları sıklaştırdı!

    Takımının Fenerbahçe gibi Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynadığı bu hafta sakatlığını öne sürerek AEK maçına çıkmadı ve Celtic elenince de arkadaşlarından büyük tepki gördü.

    Fenerbahçe Belçikalı yıldız Boyata için Celtic ile temasları sıklaştırdı!
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    Fenerbahçe Belçikalı yıldız Boyata için Celtic ile temasları sıklaştırdı!

    Takım arkadaşlarının AEK karşısında oynamadığı için yerden yere vurduğu Boyata'nın İskoçya'dan kesin ayrılmak istediği öğrenildi.

    Fenerbahçe Belçikalı yıldız Boyata için Celtic ile temasları sıklaştırdı!
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    Fenerbahçe Belçikalı yıldız Boyata için Celtic ile temasları sıklaştırdı!

    Celtic'le olan sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Boyata'ya son ana kadar güvenen Brendon Rodgers'ın da tecrübeli stoperden ümidi kestiği bildirildi.

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