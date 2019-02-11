Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 14 Şubat'ta konuşacak!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, özellikle sezonun 2. yarısı itibarıyla futbol takımımızın oynadığı maçlarda, üst üste tekrar eden sistematik hakem 'hataları' ile ilgili 14 Şubat Perşembe saat 12.00'de, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bir basın toplantısı düzenleyecektir." denildi.



