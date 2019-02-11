Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 14 Şubat'ta konuşacak!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 14 Şubat Perşembe günü 'sistematik hakem hataları' ile ilgili basın toplantısı yapacak.
11 Şubat 2019 Pazartesi, 00:46:40
Güncelleme: 07:56:19
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Fenerbahçe, hakem hatalarıyla ilgili 14 Şubat Perşembe günü basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu.
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, özellikle sezonun 2. yarısı itibarıyla futbol takımımızın oynadığı maçlarda, üst üste tekrar eden sistematik hakem 'hataları' ile ilgili 14 Şubat Perşembe saat 12.00'de, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bir basın toplantısı düzenleyecektir." denildi.
Stattaki 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecek toplantıya kulüp başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin katılacağı bildirildi.
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