Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 14 Şubat'ta konuşacak! - Fotomaç
11 Şubat 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 14 Şubat'ta konuşacak!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 14 Şubat Perşembe günü 'sistematik hakem hataları' ile ilgili basın toplantısı yapacak.
11 Şubat 2019 Pazartesi, 00:46:40 Güncelleme: 07:56:19
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 14 Şubat'ta konuşacak!

Fenerbahçe, hakem hatalarıyla ilgili 14 Şubat Perşembe günü basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 14 Şubat'ta konuşacak!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, özellikle sezonun 2. yarısı itibarıyla futbol takımımızın oynadığı maçlarda, üst üste tekrar eden sistematik hakem 'hataları' ile ilgili 14 Şubat Perşembe saat 12.00'de, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bir basın toplantısı düzenleyecektir." denildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 14 Şubat'ta konuşacak!

Stattaki 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecek toplantıya kulüp başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin katılacağı bildirildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 14 Şubat'ta konuşacak!

İŞTE DOSYADAKİ 4 MAÇ
BURSASPOR (CÜNEYT ÇAKIR)
Skrtel'in penaltısı verilmedi, Bursaspor'un golü öncesi faul es geçildi, Mehmet Ekici'ye faulde kırmızı verilmedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 14 Şubat'ta konuşacak!

MALATYA (ALİ PALABIYIK)
Isla'ya yumruk atan Erkan atılmadı, Ekici'nin penaltısı verilmedi, Adem ve Erkan ikinci sarıdan atılmadı.

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