Fenerbahçe 1.95'lik stoper için Barcelona'yı ikna etti! Sıra Mina'da...



YERRY MİNA HAVADAN ÇOK ETKİLİ

Mina 1.95 boyu ve atletik fiziği ile birçok üst düzey takımının dikkatini çekmeye devam ediyor. Havadan çok etkili olan zaman zaman da kafa gollerini atan Mina, Barcelona'ya transfer olarak da teknik anlamda yeterli olduğunu ispatladı.



