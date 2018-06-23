Fenerbahçe 1.95'lik stoper için Barcelona'yı ikna etti! Sıra Mina'da...
Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Başkan Ali Koç, Barcelona ile olan iyi ilişkilerini de kullanarak kaliteli oyuncuları kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu. Bunlardan birisi de Kolombiyalı stoper Yerry Mina idi.
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