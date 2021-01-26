GaleriFenerbahçeFB son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den İrfan Can bombası! İşte yapılan teklif
FB son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den İrfan Can bombası! İşte yapılan teklif
Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberi: Ara transfer döneminde yaptığı 3 transferle gündemde büyük etki yaratan Kanarya, transferde durmak bilmiyor... Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ısrarla isteği Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci için devreye girdi. Sarı lacivertliler, İrfan Can için 3 futbolcu + para teklif etti. İşte o isimler ve tüm detaylar...
26 Ocak 2021 Salı 00:16, Güncelleme 26.01.2021 06:10
FB son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den İrfan Can bombası! İşte yapılan teklif