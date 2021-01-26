Galeri Fenerbahçe FB son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den İrfan Can bombası! İşte yapılan teklif

FB son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den İrfan Can bombası! İşte yapılan teklif

Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberi: Ara transfer döneminde yaptığı 3 transferle gündemde büyük etki yaratan Kanarya, transferde durmak bilmiyor... Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ısrarla isteği Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci için devreye girdi. Sarı lacivertliler, İrfan Can için 3 futbolcu + para teklif etti. İşte o isimler ve tüm detaylar...

FB son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den İrfan Can bombası! İşte yapılan teklif

FB son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den İrfan Can bombası! İşte yapılan teklif

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor...

FB son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den İrfan Can bombası! İşte yapılan teklif

Ara transferde Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel ve Mesut Özil'i kadrosuna katan sarı lacivertlilerden flaş bir hamle geldi.

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FB son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den İrfan Can bombası! İşte yapılan teklif

Transferde durmak bilmeyen Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın transfer etmek istiği İrfan Can Kahveci için devreye girdi.

FB son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den İrfan Can bombası! İşte yapılan teklif

Arsenal'den Mesut Özil'i kadrosuna katarak dünyada ses getiren ve Galatasaray'a bir transfer çalımı daha atmak isteyen sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci için sürpriz bir teklif yaptı.

FB son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den İrfan Can bombası! İşte yapılan teklif

Yönetimin, Medipol Başakşehir'e İrfan Can'a karşılık Papiss Demba Cisse, Serdar Aziz ve Deniz Türüç'ü bonservisleriyle birlikte vermeyi teklif ettiği, ayrıca 5 milyon Euro da para önerdiği öğrenildi.

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