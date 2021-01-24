Galeri Fenerbahçe FB son dakika haberi: Fenerbahçe Ömer Faruk Beyaz'a imza attıramadı! İşte sözleşmesindeki dev rakam

FB son dakika haberi: Fenerbahçe Ömer Faruk Beyaz'a imza attıramadı! İşte sözleşmesindeki dev rakam

Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberi: Sarı lacivertlilerin gelecek vadeden en önemli genç futbolculardan olan Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun tüm çabalarına rağmen sarı-lacivertlilere imza atmadı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 17 yaşındaki yıldızın yeni adresi de kesinleşti. Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 Beyaz'la anlaşmaya varırken sözleşmesinde serbest kalma bedeli de belirlendi. İşte o dev rakam....