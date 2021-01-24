Galeri Fenerbahçe FB son dakika haberi: Fenerbahçe Ömer Faruk Beyaz'a imza attıramadı! İşte sözleşmesindeki dev rakam

FB son dakika haberi: Fenerbahçe Ömer Faruk Beyaz'a imza attıramadı! İşte sözleşmesindeki dev rakam

Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberi: Sarı lacivertlilerin gelecek vadeden en önemli genç futbolculardan olan Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun tüm çabalarına rağmen sarı-lacivertlilere imza atmadı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 17 yaşındaki yıldızın yeni adresi de kesinleşti. Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 Beyaz'la anlaşmaya varırken sözleşmesinde serbest kalma bedeli de belirlendi. İşte o dev rakam....

FB son dakika haberi: Fenerbahçe Ömer Faruk Beyaz'a imza attıramadı! İşte sözleşmesindeki dev rakam

FB son dakika haberi: Fenerbahçe Ömer Faruk Beyaz'a imza attıramadı! İşte sözleşmesindeki dev rakam

Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga'nın en köklü ekiplerinden biri olan Schalke 04 ile kesin olarak anlaşmaya vardı.

FB son dakika haberi: Fenerbahçe Ömer Faruk Beyaz'a imza attıramadı! İşte sözleşmesindeki dev rakam

Genç yıldız sezon biter bitmez Schalke ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

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FB son dakika haberi: Fenerbahçe Ömer Faruk Beyaz'a imza attıramadı! İşte sözleşmesindeki dev rakam

Alman kulübünün Ömer Faruk'u 3 yıldır çok yakından takip ettiği ve scout'lara sürekli canlı izleterek raporlar hazırlattığı öğrenildi.

FB son dakika haberi: Fenerbahçe Ömer Faruk Beyaz'a imza attıramadı! İşte sözleşmesindeki dev rakam

SERBEST KALMA BEDELİ 40 MİLYON EURO

Ömer Faruk'un yeteneğine çok güvenen Schalke'nin yapacağı sözleşmeye 40 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi koyacağı da belirlendi.

FB son dakika haberi: Fenerbahçe Ömer Faruk Beyaz'a imza attıramadı! İşte sözleşmesindeki dev rakam

SCHALKE'Yİ TERCİH SEBEBİ TÜRK FUTBOLCULAR

Genç yıldız, Schalke'de milli futbolcumuz Ozan Kabak ve Türk asıllı yıldızlar Suat Serdar, Can Bozdoğan, Levent Mercan, ve Kerim Çalhanoğlu ile birlikte forma giyecek.

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