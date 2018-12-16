Ersun Yanalın imzası Avrupa basınında!

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Ersun Yanal'ın imzası Avrupa basınında!
Fenerbahçe'de taraftarların büyük bekleyişi sonunda takımın başına geçen Ersun Yanal, Avrupa'da da ses getirdi. İşte Avrupa'da Ersun Yanal imzasının yankıları...
16 Aralık 2018 Pazar, 09:11:03
Güncelleme: 09:12:58
Fenerbahçe'de büyük bekleyiş sonrası teknik direktörlüğe Ersun Yanal getirildi.
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Sarı lacivertli kulüp, tecrübeli teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi Avrupa basınında da geniş yer buldu.
"ERSUN YANAL ZOR BİR GÖREVİ DEVRALDI"
Fransız basınında yer alan haberlerde "Ersun Yanal, Fenerbahçe ile anlaştı" denildi.
Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile 2013/14 sezonunda da şampiyonluğa ulaştığı bilgisi verildi.