Ersun Yanal'dan şok karar! İstanbulspor karşısında o ismi oynatmayacak

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de, gözler bu akşam oynanacak İstanbulspor maçına çevrildi. Fenerbahçe'nin cezasından dolayı seyircisiz oynanacak karşılaşmada teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i belirledi. Yanal, ligde süre vermediği yıldız futbolcuyu bu karşılaşmada da oynatmayacak. İşte Fenerbahçe - İstanbulspor maçı öncesi yaşanan gelişmeler, sakat ve cezalı futbolcular, maç önü bilinmesi gerekenler ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

3 Aralık 2019 Salı 15:23 Güncelleme: 03.12.2019 15:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





