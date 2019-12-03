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Ersun Yanal'dan şok karar! İstanbulspor karşısında o ismi oynatmayacak
Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de, gözler bu akşam oynanacak İstanbulspor maçına çevrildi. Fenerbahçe'nin cezasından dolayı seyircisiz oynanacak karşılaşmada teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i belirledi. Yanal, ligde süre vermediği yıldız futbolcuyu bu karşılaşmada da oynatmayacak. İşte Fenerbahçe - İstanbulspor maçı öncesi yaşanan gelişmeler, sakat ve cezalı futbolcular, maç önü bilinmesi gerekenler ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
3 Aralık 2019 Salı 15:23
Güncelleme: 03.12.2019 15:31
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Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk ediyor.
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Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonundan kalan cezası nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların tribünden izleyemeyeceği karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Kupanın 2017-2018 sezonu yarı finalinde Beşiktaş'la yapılan maçta çıkan saha olayları nedeniyle PFDK'den 3 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-Fenerbahçe, bu cezasını İstanbulspor karşısında tamamlayacak.
Süper Lig'de son iki haftada deplasmanlardan beraberlikle dönen sarı-lacivertliler, kupanın ilk maçında avantajlı skor elde etmek için sahaya çıkacak.
Sarı-lacivertliler, 4. turdan başladığı kupada TFF 2. Lig temsilisi Tarsus İdman Yurdu'nu3-1'lik skorla deplasmanda elemişti.