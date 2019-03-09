Ersun Yanal'dan iki yıldıza kesik! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe Fatih Terim Stadı'nda lider Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde kritik maç öncesi Ersun Yanal kadrosunu belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısındaki 11'i...
Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında lider Başakşehir'e konuk olacak.
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Fenerbahçe'de ayrıca Skrtel, İsmail, Serdar, Soldado, Eljif, Dirar ve Neustaedter kart cezası sınırında. Bu isimler sarı kart görürse gelecek haftaki Sivas maçında oynayamayacak.
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