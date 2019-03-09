Ersun Yanal'dan iki yıldıza kesik! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i - Fotomaç
09 Haziran 2019, Pazar
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Ersun Yanal'dan iki yıldıza kesik! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe Fatih Terim Stadı'nda lider Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde kritik maç öncesi Ersun Yanal kadrosunu belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısındaki 11'i...

9 Mart 2019 Cumartesi 07:37 Güncelleme: 09.03.2019 13:05
Ersun Yanal'dan iki yıldıza kesik! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında lider Başakşehir'e konuk olacak.

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Ersun Yanal'dan iki yıldıza kesik! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Süper Lig'deki son iki maçında Beşiktaş'la deplasmanda berabere kalıp sahasında Rizespor'u yenerek iki maçta 4 puan alan sarı-lacivertliler, haftaya 28 puanla 14. sırada girdi.

Ersun Yanal'dan iki yıldıza kesik! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek.

Ersun Yanal'dan iki yıldıza kesik! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Fenerbahçe'de ayrıca Skrtel, İsmail, Serdar, Soldado, Eljif, Dirar ve Neustaedter kart cezası sınırında. Bu isimler sarı kart görürse gelecek haftaki Sivas maçında oynayamayacak.

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Ersun Yanal'dan iki yıldıza kesik! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Öte yandan Kanarya, ligde deplasmanda yaklaşık 6 aydır kazanamıyor. Sarı-lacivertliler bu sezon dış sahadaki 12 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Ligdeki ilk ve tek deplasman zaferini 16 Eylül 2018'de elde eden Fener, daha sonraki 9 dış saha maçında da galip gelemedi.

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