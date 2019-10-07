Ersun Yanal'dan flaş Adil Rami kararı!
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Liderlik hesaplarıyla maça başlayan Fenerbahçe, evinde şok bir yenilgiye uğradı. Kanarya'da milli ara öncesi Kadıköy'de alınan 1-0'lık yenilginin ardından moraller bozuldu. Teknik direktör Ersun Yanal, sakat futbolcuların dönmesini beklerken, 8. haftada oynanacak Denizlispor maçı öncesi flaş kararlar aldı...
7 Ekim 2019 Pazartesi 08:50
Güncelleme: 07.10.2019 08:50
Cuma gecesi Antalyaspor önünde beklenmedik bir yenilgi alan Fenerbahçe'de Ersun Yanal kendinden emin tavrını koruyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yanal maçın ardından sarı-lacivertli futbolculara şöyle seslendi;
"Bu yenilgi bizim için bir fırsat. Bu yenilgiyi sakın unutmayın. Ders çıkartırsak şampiyonluğun anahtarı elimizde olur. İlk isteğim bu enerjnizi korumanız. Seri galibiyetler mutlaka gelecek"
DAHA ÇOK TEKRAR YAPMALIYIZ!
Yanal şöyle devam etti: Sert ve zorlu antrenmanlarımız sürecek. Kanat oyuncularımız da geldiğimizde zaten bir rahatlama olacak.
Bireysel hatalardan arınma k için daha çok çalışmamız ve daha çok tekrar yapmamız gerek.