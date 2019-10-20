Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu kararı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ekim 2019, Pazar
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Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu kararı!

Fenerbahçe Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp Antalya mağlubiyetini unutmak istiyor. Bu bağlamda karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak olan Kanarya'da sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Teknik direktör Ersun Yanal, tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile ilgili kararı verdi. İşte son gelişmeler...
20 Ekim 2019 Pazar 08:44
Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu kararı!

Fenerbahçe, Süper Lig'de Denizlispor deplasmanıyla yeniden çıkışa geçmek istiyor.

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Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu kararı!

Bu doğrultuda Ersun Yanal kadro planlarını yaparken, Emre Belözoğlu konusunda hassas davranılıyor. 39 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe ile şampiyonluk, EURO 2020'de de ay-yıldızlı formayla katılım göstermek istiyor.

Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu kararı!

Futbolculuk hayatının son yılında iki büyük başarıyla veda etmek isteyen deneyimli kaptan, kaburgasındaki çatlaktan dolayı sıkıntı yaşıyor.

Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu kararı!

Kırık olmaması herkesi sevindirirken, yine de temkinli davranılması gerekiyor.

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Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu kararı!

14 Kasım'da EURO 2020 yolunda Türkiye-İzlanda maçında sahada olmak isteyen ve tarihi zafere katkı vermek isteyen Emre, bu nedenle Fenerbahçe'de maçlarda daha dikkatli olacak.

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