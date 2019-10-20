Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu kararı!

Fenerbahçe Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp Antalya mağlubiyetini unutmak istiyor. Bu bağlamda karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak olan Kanarya'da sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Teknik direktör Ersun Yanal, tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile ilgili kararı verdi. İşte son gelişmeler...

20 Ekim 2019 Pazar 08:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





