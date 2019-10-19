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Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a isyan! 'Biz böyle daha çok Merih'ler kaybederiz'
Fenerbahçe Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor deplasmanına çıkacak. Maç öncesinde Denizlispor kafilesini belirleyen teknik direktör Ersun Yanal kasığında ağrı olan Max Kruse'yi ve ameliyat olan Dirar'ı kadroya almadı. Kruse'nin yokluğunda Ferdi Kadıoğlu'nu kafileye almayan Ersun Yanal Fenerbahçe taraftarının sabrını taşırdı. İşte sosyal medyada Ersun Yanal'a Ferdi Kadıoğlu tepkisi...
19 Ekim 2019 Cumartesi 20:21 Güncelleme: 19.10.2019 20:21
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