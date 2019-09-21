Ersun Yanal'a olay gönderme! Jailson... Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor yenilgisi sonrası başta Jailson olmak üzere farklı mevkiilerde oynayan futbolcular tartışılmaya başlandı. Hazırlık maçları da dahil resmi-özel 13 karşılaşmada stoperde görevlendirilen Jailson, esas mevkii olan orta sahadan koptu. Konuyla ilgili çok çarpıcı açıklamalar ve teknik direktör Ersun Yanal'a gönderme geldi...