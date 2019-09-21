Ersun Yanal'a olay gönderme! Jailson... Son dakika Fenerbahçe haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Eylül 2019, Cumartesi
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Ersun Yanal'a olay gönderme! Jailson... Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor yenilgisi sonrası başta Jailson olmak üzere farklı mevkiilerde oynayan futbolcular tartışılmaya başlandı. Hazırlık maçları da dahil resmi-özel 13 karşılaşmada stoperde görevlendirilen Jailson, esas mevkii olan orta sahadan koptu. Konuyla ilgili çok çarpıcı açıklamalar ve teknik direktör Ersun Yanal'a gönderme geldi...

21 Eylül 2019 Cumartesi 12:17 Güncelleme: 21.09.2019 12:25
Ersun Yanal'a olay gönderme! Jailson... Son dakika Fenerbahçe haberleri

Hazırlık kampından itibaren hep stoperde kullanılan Jailson, Süper Lig'de de ilk 4 haftada defans dışına çıkamadı. Esas bölgesi defansif orta saha olan Jailson, oldukça zorlanıyor.

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Ersun Yanal'a olay gönderme! Jailson... Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'nin ligde yediği 5 golün 3'ü Brezilyalı futbolcunun tarafından geldi.

Ersun Yanal'a olay gönderme! Jailson... Son dakika Fenerbahçe haberleri

Başakşehir deplasmanında Crivelli'yi kaçıran 24 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor mücadelesinde de yerini kaybedip defansın merkezini boş bıraktı ve Ekuban rahatça bir gol attı.

Ersun Yanal'a olay gönderme! Jailson... Son dakika Fenerbahçe haberleri

Son olarak Aytemiz Alanyaspor deplasmanında yenilen ikinci golde ceza sahasında topu kaptıran Jailson, Papiss Cisse'nin sayısına davetiye çıkardı.

Ersun Yanal'a olay gönderme! Jailson... Son dakika Fenerbahçe haberleri

Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de yedek kulübesinde bekleyen stoperler gündem oldu.

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